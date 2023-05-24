بينها إجراءات لتعويض أهالى النوبة.. 11 قرارًا فى اجتماع الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ١١ قرارًا تمثلت على النحو التالي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات، لاستخدامها في إقامة جبانَات؛ وهي: مساحة 13.6 فدان ناحية مركز "ساحل سليم" بمحافظة أسيوط، لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 4.7 فدان ناحية مركز "قفط" بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1478.34 فدان ناحية "الفشن" بمحافظة بني سويف، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة لمحافظة بني سويف؛ ليتكامل استغلالها مع أراضي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من أجل زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية بالاعتماد على أساليب الري الحديثة وتوفير فرص العمل.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام، عن بعض مساحات الأراضي، وإعادة تخصيصها لاستخدامها في إنشاء مراسي نهرية؛ وهي: مساحة 3277 م2 ناحية "بياض العرب" بمحافظة بني سويف، ومساحة 24037 م2 ناحية "أولاد سالم" بحري بمحافظة سوهاج، ومساحة 12045 م2 ناحية "المراشدة" بمحافظة قنا، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل النهري والمراسي النهرية، بحيث تُمثل إضافة جديدة لمنظومة النقل اللوجستي في مصر.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يُعزز دور المركز في دعم صناعة القرار الحكومي، وتوفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، مع العمل على تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، مع إبراز جهود الحكومة إعلاميًا.

- وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء تطور عمل الجهاز وإسناد تكليفات جديدة له لأداء المهام المنوطة به.

- وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيبًا بشريًا، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة إخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.

- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على عدة متطلبات استكمالًا لتطوير المناهج الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتضمنت الموافقة التعاقد على طبع وتوريد كُتب التعليم المُطور وحقوق الملكية الفكرية لها، للصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، من المرحلة الابتدائية، وذلك مع الشركات المُبرم بينها وبين الوزارة عقود طبع وتوريد كتب الصفوف المطورة.

كما شملت الموافقة تعاقد الوزارة مع دُور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها، والخاصة بالمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والثانوي الفني، وكذا التعاقد مع دُور النشر أصحاب الملكية الفكرية للكتب التي تمتلك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها، للمرحلة الثانوية العامة، تمهيدًا لرفعها على المنصة الإلكترونية للوزارة.

- وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطًا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.

- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة اللوتس، بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي، على مساحة نحو 16 فدانًا، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لصالح إحدى شركات التطوير العقاري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، وفق آليات تستهدف جذب التحويلات من العملة الصعبة.

- استعرض مجلس الوزراء تقرير السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض.

ووافق مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على أن تتولى محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمن تقدم بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولي والثانية، ولم يحصل على التعويض، هذا إلى جانب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما، كما تم التوافق على أن يكون يوم الأحد الموافق 9/7/2023 موعدًا لبدء تلقي محافظة أسوان طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض، الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل، على أن يتم ذلك من خلال الإدارات التابعة للمحافظة، بحيث تتولي محافظة أسوان اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية والنقدية لهم بحسب اختياراتهم.