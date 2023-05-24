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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي تُعلن موعد فتح باب الانتقالات الصيفية والشتوية

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، مواعيد فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية لـ«بريميرليج»، للموسم المقبل 2023 - 2024.

وأشارت الرابطة في بيان رسمي، إلى فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ يوم الأربعاء 14 يونيو، على أن تنتهي يوم الخميس 1 سبتمبر 2024.

وأضاف الرابطة في بيانها، أن فترة الانتقالات الشتوية ستنطلق في يوم الإثنين 1 يناير 2024، على أن تغلق أبوابها في الخميس 1 فبراير 2024.

وأوضح البيان، أنه "لضمان التنسيق مع البطولات الكبرى في أوروبا، تم تحديد مواعيد الإغلاق بعد مناقشات مع رابطة الدوري الإنجليزي، والدوري الألماني، والدوري الإيطالي، والدوري الإسباني ، والدوري الفرنسي، الذين سيغلقون جميعًا نوافذ الصيف والشتاء في 1 سبتمبر و 1 فبراير على التوالي.

وستختتم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل، بإقامة مواجهات الجولة الثامنة والثلاثين للمسابقة.

وكان مانشستر سيتي، قد حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه، حيث يحتل الفريق حاليًا صدارة جدول «بريميرليج»، برصيد 88 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط، عن أرسنال، صاحب المركز الثاني.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج مانشستر سيتى فترة الانتقالات الصيفية

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