الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية؛ لمناقشة أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة الأهلية في العام الجامعي المقبل 2023 / 2024.

في بداية الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

وأضاف أن جامعة أسيوط الأهلية تستقبل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الراغبين في التحويل إليها، وفقًا للقواعد التي أقرّها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص الدولة المصرية على مستقبل أبنائها الدراسي، وبتنسيق وجهد متعاون بين الوزارات والجهات المعنية.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم، القائم بعمل رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة من عمداء الكليات المعنية بالدراسة بالجامعة الأهلية، وكذلك مستشارو رئيس الجامعة المختصون، وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات الكادر الإداري.

وأشار الدكتور نوبى محمد حسن، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والتى تتضمن: الموافقة على أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة الأهلية فى العام الجامع القادم 2023 / 2024، والتى تتضمن سبعة كليات هي: كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية الصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية الطب البشري، وكلية طب الأسنان، وكلية الألسن واللغات، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكذلك كلية الحاسبات والمعلومات، كما تضمن الاجتماع التصديق على المقترح الخاص بالمصروفات الدراسية الخاصة بكل كلية، إلى جانب عدد من الموضوعات الإدارية المتعلقة بسير العمل بكليات الجامعة الأهلية.

جانب من الاجتماع

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أسيوط الأهلية البحوث الدوائية الجامعات المصرية الحاسبات والمعلومات الجامعات السودانية الطلاب المصريين الدارسين المصروفات الدراسية الموضوعات المطروحة جامعة أسيوط الأهلية

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