الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: عودة مقعد سوريا بالقمة العربية خطوة فاعلة نحو توحيد الصف العربى

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالزخم الإيجابي الذي شهدته القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بمدينة جدة، والتي شارك بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واعتبر مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن عودة مقعد سوريا إلى اجتماعات القمة، وحضور الرئيس السوري، خطوة فاعلة نحو توحيد الصف وتفعيل العمل العربي المُشترك.

 كما أشاد رئيس الوزراء بالنتائج التي أسفرت عنها زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، إلى القاهرة، وما شهده اللقاء الذي جمع جلالته بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستمرار تعزيز الجهود الجارية بين الجهات المعنية في الدولتين للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري.

ولفت مدبولي إلى زيارة السلطان العماني إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مركز مصر الإسلامي الثقافي، ومدينة الفنون والثقافة، وأشاد بما تم من إنجاز كبير.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحدث الاقتصادي الإقليمي الذي تشهده مدينة شرم الشيخ حالياً، والمُتمثل في انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، والتي افتتح الرئيس فعالياتها أمس، مشيراً إلى أهمية استضافة مصر لهذا الحدث البارز بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الزيارة التي قام بها بعدد من المشروعات بمحافظة الجيزة الخميس الماضي، حيث أشار إلى أن منها المنطقة الاستثمارية بالصف، حيث يتم العمل على تعظيم الاستفادة منها في مشروعات سياحية وحرفية ذات عائدٍ اقتصادي.

كما لفت مدبولي إلى أن زيارته لقرية الودي التابعة لمركز الصف شملت تفقد العديد من المشروعات الجارية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف الوقوف على سير العمل وسرعة تشغيلها لتُسهم في النهوض بالخدمات المقدمة للأهالي، مشيرًا إلى ما لمسه من تقدير المواطنين بالقرية وسعادتهم بحجم الأعمال التي تتم خاصة ضمن مبادرة "حياة كريمة".  

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى ميناء السادس من أكتوبر الجاف، ضمن جولته بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن هذا المشروع نموذج مميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويخدم هدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة.

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