الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 318 طن قمح محلى "جمعت" دون تصريح بالدقهلية

قمح
قمح

أسفرت حملات تموينية بالدقهلية عن ضبط 318 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين، مخالفاً القرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر التي تم تحريرها بالمخالفات والمضبوطات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

في السياق، ارتفعت نسبة المورد من محصول القمح إلى 290 الف طن منذ بداية موسم الحصاد، حيث أشار دايرة المشرف العام الى ارتفاع مستوى التوريد الـ٢٩٠٥٣٧ ألفا و١٠٥ أطنان من الأقماح موسم ٢٠٢٣.

وأكد انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني. 

إتخاذ الإجراءات القانونية السيد دايره بمحصول القمح المشاركة الفعالة حملات تموينية توريد محصول القمح توريد القمح للشون والصوامع مخالفة القوانين مخالف محصول القمح للشون محصول القمح مديرية التموين بالدقهلية موسم توريد مديرية التموين

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