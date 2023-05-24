ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية في بولاق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية في بولاق الدكرور.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.



وتبين أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق دون وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.