الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الزيوت فى مصر اليوم الأربعاء

زيت طعام
زيت طعام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلية اليوم الأربعاء، عند 46,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها المنخفضة، عند 54,000 جنيه للطن، وانخفاض سعر طن زيت الصويا المكرر، بنحو 600 جنيه، مسجلًا 54,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 53,000 جنيه للطن واستقر سعر طن زيت الأولين، عند 54,300 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

بلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني 

تقوم وزارة التموين بطرح زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيها وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيها. 

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن نتيجة مناقصة الزيت التي تم طرحها الأيام الماضية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 34 ألف طن زيت خام صب، منها 22 ألف طن زيت عباد خام و12 ألف طن زيت صويا خام.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنون بالمنافذ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية، البالغ عددهم 36 مليون مستفيد، لمدة 6 أشهر.

أسعار زيت عباد الشمس المكرر أسعار زيت الذرة المكرر أسعار زيت عباد الشمس أسعار الزيت الهيئة العامة للسلع التموينية التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الدعم التمويني التجارة الداخلية

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