مصادرة 700 عبوة مشروبات غازية وسلع غذائية فاسدة بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 700 عبوة مشروبات غازية وسلع غذائية منتهية الصلاحية، مطروحة للبيع فى الأسواق بمدينة طنطا.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين بالغربية، ولجنة مشكلة من المحافظة تضم هيئة سلامة الغذاء والطب البيطرى والمفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، نظموا حملة تفتيشية على الأسواق بمدينة طنطا، تم خلالها ضبط سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية بإجمالى 700 عبوة منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو131 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار " أبوهاشم"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية

وتمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 18 ألف و500 عبوة مشروبات حلوى أطفال وعبوات حلوى ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل شركة مواد غذائية بمركز طنطا.