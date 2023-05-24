منافس الأهلى.. الوداد يواجه الدفاع الحسنى الجديدى فى ربع نهائى كأس العرش المغربى

يلتقي فريق الوداد البيضاوي، مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بن أحمد العبدي)، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرش المغربي.

ويطمح الوداد، لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة نحو حصد لقب الكأس الذي يتوج به منذ عام 2001.

وحسم البلجيكي سيفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد، قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي.

وشهدت القائمة، استبعاد المدافع الكونغولي أرسين زولا، على الرغم من تعافيه من إصابة في الرأس تعرض لها خلال مباراة الوداد أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الوداد لمباراة الليلة على النحو التالي:

حراس المرمى: يوسف المطيع، يانيس حنين.

الدفاع: يحيى الندارني، أمين فرحان، أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين أبوالفتح، حمزة أيت علال.

الوسط: يحيى جبران، جلال الداودي، هشام باعوش، عبدالله حيمود، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، مؤيد اللافي.

الهجوم: حميد أحداد، سيف الدين بوهرة، هشام بوسفيان، بديع أووك، محمد أوناجم، سامبو جونيور.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد المغربي، نظيره الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

ويستضيف الأهلي، مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي، يوم الرابع من يونيو المقبل، قبل أن يحتضن الوداد مباراة الإياب، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.