الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروع تنمية الأسرة المصرية" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية حول "مشروع تنمية الأسرة المصرية " فى إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار (سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك).

حاضر فيها السيدة نادية عزمى ويصا مقرر المجلس القومى للمرأة، وأزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

وافتتحت اللقاء أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة بشرح أهداف اللقاء وذلك لتوعية المشاركين بأهم المبادرات التى تقوم بها الدولة والتى تصب فى صالح الأسرة وتحسين جودة الحياة وذلك من خلال تمكين المرأة وتدريبها.

ومن جانبها أكدت نادية ويصا مقرر المجلس القومى للمرأة، أن الدولة تهتم بالمرأة وتمكينها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية الاقتصادية وذلك من خلال مشروع تنمية الأسرة المصرية لذلك يلعب المجلس القومى للمرأة دور كبير فى هذا الإطار.

وذكرت ويصا أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يتم فى مركز الفرافرة لأنه مرتبط بمبادرة حياة كريمة ومن خلال المشروع يقوم المجلس القومى للمرأة بالعديد من الأنشطة مثل جلسات الدوار التى من خلالها يتم التدريب على أسس الاختيار السليم لشريك الحياة وتأهيل الشباب للزواج هذا بالإضافة إلى تدريب المرأة على ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى لأى مشروع ثم يتم التدريب الحرفى والذى يستهدف ١٠٠٠ فتاة تم تدريب ٨٠٠ فتاة فعليا وباقى ٢٠٠ فتاة سوف يستكمل تدريبهم فى الشهور القادمة، كما أن المجلس يقوم باستخراج بطاقات الرقم القومى للفتيات فى المدارس والمرأة الغير عاملة.

أما من الناحية القانونية فمكتب شكاوى المرأة يستقبل أى شكوى للمرأة ويقوم المكتب باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الشكاوى.

وفى نهاية اللقاء أكدت نادية على أن هذه الأنشطة تصب فى تمكين المرأة وزيادة دخلها ودخل أسرتها مما ينعكس على الاستقرار الأسرى وتحسين خصائصها.

مركز إعلام الخارجة ندوة تثقيفية مشروع تنمية الأسرة المصرية توعية المشاركين بأهم المبادرات تحسين جودة الحياة تمكين المرأة وتدريبها

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"مشروع تنمية الأسرة المصرية" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

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