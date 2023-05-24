الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تناقش تقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة

الاجتماع
الاجتماع

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، اليوم، جلسته الشهرية رقم (129) برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مناقشة أعمال المجلس علي أهمية دور الجامعة الإقليمي تجاه إفريقيا، حيث أن محافظة أسوان هي البوابه إلى إفريقيا، وهذا يضع على عاتق الجامعة أهمية توطيد  العلاقات العلمية والبحثية المشتركة والمتشابكة مع القاره الإفريقية والجامعات الإفريقية، كما تم مناقشة الوضع بدولة السودان الشقيق في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، وتعطل الجامعات بالسودان.

وتابع أن ناقش المجلس اقتراح تقديم الجامعة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة وذلك لدعم الباحثين في عدة تخصصات وبرامج تعليمية متميزه بجامعة أسوان، وخصوصًا تخصصات التنمية المستدامة، على أن تتم من خلال مختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 18 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، وإيمانًا منا بدور الجامعة الإقليمي والاستراتيجي فى أهمية الامتداد الإفريقي والتكامل مع إخواننا الأفارقة في الدراسات العليا والبحث العلمي، وفق تخصصات منتقاه تدعم الاستدامة والحفاظ على المناخ.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المجلس قد ناقش تشكيل لجنة لعمل صيغة موحدة للتقارير الفردية لدارسي شهادات الماجستير والدكتوراه، كما ناقش المجلس العديد من  الموضوعات المتعلقة بمنظومة البحث العلمي وقطاع الدراسات العليا والطلاب الوافدين، وكما ناقش المجلس تشكيل لجان الإشراف والتسجيل الخاصة بالباحثين في مختلف التخصصات العلمية.

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