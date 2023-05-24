أسوريو يمنح بلحاج والسيسي تعليمات فنية خاصة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأربعاء، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشرح المدير الفني للفريق الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية، بالإضافة إلى برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعض التعليمات الفنية لكل من أحمد بلحاج وعمرو السيسي ثنائي خط الوسط على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، وركز المدير الفني على تنفيذ الثنائي لبعض الجمل الفنية خلال المران، بجانب التركيز على الضغط واستخلاص الكرة من المنافس.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة الداخلية بمسابقة الدوري، مجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي، شهدت التركيز على رفع الحمل البدني للبدلاء والمستبعدين من لقاء الداخلية، عن طريق خوض مجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم وملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الفارس الأبيض والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما، أول أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

تقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى مهاجم الفريق فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل إن يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75 من عمر المباراة.