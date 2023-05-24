رفع 80 طن مخلفات وزراعة 250 شجرة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة وأعمال التجميل والتشجير بالمنطقة الصناعية بجمصة وذلك بمشاركة 9 وحدات محلية.

وقال "مختار" إنه تم اليوم، رفع 80 طن مخلفات قمامة ومخلفات صلبة وزراعة 250 شجرة مثمرة و500 متر نجيل طبيعي بأنحاء المنطقة.

وأشار مختار إلى أن الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات الصلبة والتشجير والتجميل بالمنطقة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وهي مستمرة حتى الانتهاء من كل أعمال التشجير والتجميل ورفع كل تراكمات المخلفات الصلبة بأنحاء المنطقة، وذلك بإشراف ومتابعة جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وأشار مختار إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.