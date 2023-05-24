الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب فينيسيوس.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو كرة القدم العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره رايو فاليكانو، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الليجا للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو رودريجو - ديفيد ألابا.
  • خط وسط الملعب: توني كروس - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش.
  • في خط الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - رودريجو.

قائمة ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

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 غياب فينيسيوس جونيور عن قائمة الريال

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد أعلن قائمة الفريق الرسمية، أمس الثلاثاء، والتي شعدت غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ بسبب حصوله على بطاقة طرد حمراء أمام فالنسيا، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ولكن لجنة الانضباط قررت خلال الساعات الماضية إلغاء بطاقة فينيسيوس ومن ثم إمكانية مشاركته في لقاء الليلة.

معلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني 

سيتولى المعلق الرياضي "عامر الخوذيري" على أحداث مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق رايو فاليكانو حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة.

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