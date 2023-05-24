الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص إثر حادث تصادم قطار بأسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب شخص إثر حادث تصادم قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان منطقة السيل في مدينة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد تحديدًا عند مزلقان منطقة السيل، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

مزلقان السيل شريط السكة الحديد أسوان حادث تصادم قطار مستشفى أسوان الجامعي إسعاف

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

العثور على مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع الإسماعيلية

بعد اتهامات بسمة بوسيل لها أنها سبب طلاقها من تامر حسني.. من هي هالة عمر

العثور على شاب مصاب بطعنات في الشارع بالإسماعيلية

غلق 7 منشآت تجارية وضبط 250 حالة إشغال خلال حملة موسعة بالإسكندرية

تحقيقات النيابة في مقتل مسن على يد ابن شقيقه في الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟