إصابة شخص إثر حادث تصادم قطار بأسوان

أُصيب شخص إثر حادث تصادم قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان منطقة السيل في مدينة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد تحديدًا عند مزلقان منطقة السيل، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.