الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع بداية الصيف.. نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية عند التعرض لموجة الحر

مرضى الجيوب الأنفيه
مرضى الجيوب الأنفيه

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون مائلاً على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفًا في أول الليل، مائلاً للبرودة في آخره على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويعاني مرضى الجيوب الأنفية من تغيرات حالة الطقس ودرجات الحرارة التي شهدتها مصر مؤخرًا، ويرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز وأهم النصائح لتحمي نفسك من المضاعفات الصحية نتيجة الغيوم والأتربة على النحو التالي:

 نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية عند التعرض لموجة الحر

1 - متابعة بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة طقس اليوم قبل النزول إلى الشارع، لتجنب الإصابة بالمضاعفات الصحية.

2 - يجب البقاء في المنزل أو النزول للضرورى القصوى؛ لأن تعرض المرضى للهواء يمكن أن تسبب لهم ضيق في التنفس.

3 - مع تغيرات درجات الحرارة وحالة الطقس، لا تنسى إغلاق جميع نوافذ وأبوب المنزل، لمنع دخول الأتربة والهواء.

4 - حاول قدر المستطاع الابتعاد عن مسببات الحساسية كالغبار وأماكن تفتح الزهور، وبعض أنواع العطور.

5 - ارتدي الملابس القطنية البيضاء والقبعة لتحميك من اشاعة الشمس الضارة ولا تنس شرب المياه بالكميه المعقوله.

6 - قم بإغلاق نوافذ السيارة وتشغيل فلتر الهواء لتنقية الهواء من الأتربة وتجنب التعرض للهواء الساخن.

7 - إذا كنت من مرضى الجيوب الأنفيه تجنب وضع الروائح عالية التركيز بكثرة، حيث رائحته تزيد من تهيج الأنف.

8 - الابتعاد عن أماكن الجلوس التي بها أشخاص مدخنون حتى لا يضيق صدرك من رائحة الدخان.

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