الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية يتوجه إلى جنيف فى مهمة للتشاور مع عدد من الهيئات الأممية

سامح شكري
سامح شكري

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى جنيف، اليوم الأربعاء، في مهمة للتشاور مع عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. 
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، سيتوجه اليوم إلى مدينة جنيف السويسرية، في مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية في جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.
وكشف "أبوزيد"، في بيان، عن أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته كلا من مارتن جريفيث، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وفيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفولكر ترك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن إيمي بوب، المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن لقاءات الوزير ستتناول بحث سبل تعزيز برامج التعاون الثنائي بين الجانبين وكذلك تنسيق الجهود بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، بما فى ذلك الأزمة السودانية وتأثيراتها وسبل توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوداني الشقيق.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري سيلتقي أيضا خلال تواجده بجنيف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، في إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم حول سبل التعامل مع الأزمة السورية خلال الفترة القادمة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

الامم المتحدة جنيف وزير الخارجية شكرى جنيف السويسرية

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