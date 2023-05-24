كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الثلاثاء، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة عقب اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 84.3%.

وحضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.

كان الغضبان، قد اعتمد مساء الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 84.3%.بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13827 طالبا وطالبة موزعون على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية