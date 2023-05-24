الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الاستثمار: كان لدينا أكتر من 40 موضوع للحديث في الحوار الوطنى

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنه في أولى جلسات لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي التي كانت تتحدث عن الواقع والفرص والتحديات، فإن الخبراء والسياسيين ومختلف الأحزاب السياسية المصرية واعية جدًا ومدركة للوضع الاقتصادي العالمي، وأثره على الاقتصاد المصري.

 

وأضاف سمير صبري خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقده الإعلامي محد مصطفى شردي، أن الدولة المصرية واضحة جدًا في هويتها الإقتصادية، كما أن الجميع يتحدث بأن الواقع جيد جدًا لكنه ليس المأمول وليس هو الطموح للشعب المصري، حيث يوجد بنية تحتية ضخمة جدًا تمت في الفترة الأخيرة، وثورة تشريعية، مجلس أعلى للاستثمار تخت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني ،  أن التوصيات تؤكد بأننا مازلنا في حاجة إلى عمل أكثر، لافتاً إلى أن هناك بعض المقترحات لهذا العمل. 

 

وتابع: " كان عندنا أكتر من 40 موضوع عن الاستثمار بقت 3 محاور فقط".

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