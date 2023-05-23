الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

جريدة الدستور

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات اليوم، الثلاثاء 23 مايو 2023، ومنذ هذه اللحظة وينتظر الطلاب النتيجة قبل التمتع بإجازة أخر العام، كما يترقب أولياء الأمور ظهور النتيجة ومعرفة درجات أبنائهم لتحديد مصيرهم والخطوة المستقبلية إما إذا كانت تعليم ثانوي عام أو فني ومهني، كما تبدأ بعد مدارس المتفوقين اختباراتها في تلك الأثناء.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية عبر محركات البحث عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، ويرصد «الدستور» في التقرير التالي خدمة للطلاب وأولياء أمورهم موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني بالتفصيل.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

يذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني كانت قد بدأت فى محافظة القاهرة والجيزة يوم الأربعاء الماضى، وانتهت اليوم 23 مايو 2023، ومن المقرر أن تبدأ عملية التصحيح والمراجع ورصد الدرجات وتجميع درجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميا خلال يونيو المقبل، حيث أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم بأن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات خلال شهر يونيو بعد الانتهاء من عملية التصحيح وجمع الدرجات ورصدها.

 

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

وفي ذات السياق، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني من خلال هذه الخطوات:

أولا الدخول على موقع إعلان النتائج الرسمي وهو التعليم الأساسي.

ثانيا الضغط على المرحلة الإعدادية.

ثالثا الضغط على خانة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023.

رابعا اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

خامسا إدخال اسم الطالب الرباعى ورقم الجلوس الخاص به.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن  أن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023، على 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 140 درجة في الترم الأول، وجاءت مقسمة كالآتي:

- اللغة العربية ودرجاتها 40 درجة.

 

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 30 درجة.

 

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 20 درجة.

 

- الجبر ودرجته 15 درجة.

 

- الهندسة ودرجاتها 15 درجة.

 

- العلوم ودرجة 20 درجة.

 

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