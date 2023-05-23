الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الزمالك يبحث التعاقد مع خالد جلال بديلًا لـ أوسوريو

خالد جلال مدرب الزمالك
خالد جلال مدرب الزمالك السابق

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب سوء نتائج فريق الكرة الأخيرة، وبسبب رفض المدرب تغيير طريقة اللعب التي اشتكى منها اللاعبون لصعوبة تنفيذها وتغيير مراكزهم.

‏ويبحث مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع خالد جلال لتولي مهمة المدير الفني حتى نهاية الموسم خاصة أن الزمالك ما زالت لديه الفرصة في المنافسة على بطولة كأس مصر والبطولة العربية التي تقام في يوليو القادم، ويسعى مجلس الإدارة للحصول على أي بطولة في الكرة هذا الموسم لحفظ ماء الوجه.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الزمالك جلسة طارئة لتحديد مصير أوسوريو، وبحث التعاقد مع خالد جلال لفترة مؤقتة حتى بداية الموسم الجديد، خاصة أنه من الصعب أن يتعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي جديد في نهاية الموسم.
وفي ذات السياق، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، غدًا الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم 30 من الشهر الجاري في مسابقة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد خوض مباراة، أمس، أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد.

وتقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة، بينما قفز الداخلية إلى 17 نقطة.

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