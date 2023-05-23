الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بدء تعاقدات تركيب خطوط التليفونات والإنترنت الأرضي بـ"حدائق العاصمة".. غدًا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع ممثلي إحدي الشركات المصرية للخدمات اللاسلكية و رئيس قطاع تنفيذ شبكات القاهرة و مديرعام تنفيذ شبكات القاهرة الأولى ومدير عام منطقة القاهرة الاولى ومدير ادارة تخطيط الشبكات ومدير سنترال مدينة بدر و المسئولين والسنترال.

واستهل “عبد اللاه” الاجتماع، بمناقشة التعاقدات على الخطوط الارضية مع  سكان مدينة حدائق العاصمة  وتوفير خدمة الانترنت المنزلى لهم. 

تعاقدات علي الخطوط تشغيل مدارس حكومية ومركزطبي 

وأعلن رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تقرر اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، فتح التعاقد مع سكان المدينة على خطوط التليفون الارضى وخدمة الانترنت المنزلى حيث كان هذا من ضمن النقاط التى تم مناقشتها فى اخر اجتماع مع  السكان. 

استجابة لطلب استجابة الانترنت المنزلي التليفون الأرضي العام الدراسي المقبل المهندس علاء عبد اللاه

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