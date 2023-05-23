الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصرية للأعلاف": لا بد من توحيد الضرائب ومنح الترخيص المتعدد لدعم المصنعين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال د.محمود حسني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأعلاف، إن قطاع الأعلاف من أهم القطاعات في مصر، باعتباره الترس المحرك للثروة (الداجنة ـ الحيوانية ـ السمكية)، والتي تمثل سلة الغذاء.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للأعلاف، خلال كلمته في الجلسة الثانية بمناقشات الحوار الوطني بلجنة الصناعة أن مبادرة "ابدأ" قدمت له الدعم ومن خلالها تمكن من تشغيل مشروعه بالكامل خلال 9 أشهر موضحًا أنه بعد 10 أشهر فقط، تمكّن من بدء خطوات التصدير إلى دبي، مؤكدًا أنه بفضل المبادرة سيتم التصدير أيضا إلى تنزانيا.

وأوضح أن المصنع يتحمل التحديات على خلاف المستثمر الذي يستهدف تشغيل رأس المال في المقام الأول، لافتًا إلى ضرورة تقديم حزمة من المغريات والتحفيز للمساهمة في قطاع الصناعة واقترح منح ترخيص متعدد للمصانع والصناعات المكملة المغذية لصناعتها، إضافة إلى توحيد الضرائب في مكان واحد من أجل التسهيل على المصنعين.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط:"الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

الدكتور محمود حسني دارة الشركة المصرية القطاعات خطوات التصدير المصنعين

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