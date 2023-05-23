الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأمم المتحدة الإنمائى": حريصون على جلب مزيد من التمويلات المُيسرة لمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالله الدرديرى، الأمين العام المساعد، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بتوقيع اتفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة "2023 - 2027" بين مصر والأمم المتحدة، معربًا عن تقدير مصر لعلاقات التعاون الممتدة بين مصر والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وما أثمرت عنه من برامج ومشروعات تنموية متنوعة تم تنفيذها على مدار العقود الماضية. 

من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص البرنامج على جلب التمويل الميسر لمصر خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة فى دعم تنفيذ المشروعات المختلفة، وفى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، التى وصفها بأنها حققت نجاحًا ملحوظًا في الوصول للفئات الأكثر احتياجًا.

وفى ختام المقابلة، تم التوافق على قيام مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة عمل لمصر قريبًا، لبحث مجالات التعاون المختلفة وآليات تعزيزها.

وشارك  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

حضر الجلسة كل من رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ورؤساء وزراء بوروندي ورواندا والصومال، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

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