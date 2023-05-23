الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تنفيذي أسوان" يستعرض موقف تقنين أراضي الدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرض اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظ أسوان موقف تقنين أراضى الدولة حيث وصلت نسبة العقود المسلمة 69% من الطلبات التى تم البت للموافقة عليها بـ1052 طلبًا من إجمالى الطلبات المقدمة.

وأكد محافظ أسوان استمرار التنسيق مع أحد البنوك الوطنية لزيادة فرص التمويل البنكى والإقراض لإتاحة المجال أمام أصحاب طلبات التقنين بسداد الرسوم المطلوبة فى إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع إجراء البحوث الاجتماعية للحالات الأكثر احتياجًا ودعمها من بنك ناصر بتسهيلات بنكية غير مسبوقة.

كما تم عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء حيث وصل إجمالى الطلبات التى تم فحصها والبت فيها إلى قبول 1461 طلبًا، فيما بلغ عدد المسددين 668 مواطنًا بإجمالى رسوم وصلت لأكثر من 93 مليون جنيه.

إجتماع المجلس التنفيذي أسوان التصالح في مخالفات البناء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقنين أراضي الدولة تكريم مدير عام الثقافة

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