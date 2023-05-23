نشوب حريق في جراج لسيارات نقل المواد البترولية بقها

شبّ حريق هائل داخل جراج خاص بسيارات لنقل المواد البترولية في مركز قها أسفل كوبري طريق القاهرة الزراعي وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة.

لم يسفر الحريق عن وجود خسائر في الأرواح، وجار حصر الخسائر وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة بالحادث.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتم التعامل ألسنة النيران لمنع امتدادها للمناطق المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بالمعاينة والفحص، تبين نشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.