مهلة للوحدات المحلية لإنهاء تراخيص المشروعات غير الرسمية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بعرض تقرير تفصيلى عن ملابسات التأخير فى أداء المعاملات للخدمات المتنوعة بالمراكز التكنولوجية بإحالة المتسببين للتحقيق، بهدف الوقوف على أسباب هذا التأخير حيث اعتبر المحافظ ذلك نوع من الفساد الإدارى، خاصة أن الهدف من إنشاء هذه المراكز التكنولوجية هو الإسراع فى تقديم الخدمات الجماهيرية، والفصل بين مقدم وطالب الخدمة.

وشدد محافظ أسوان على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعدى على الطرق والشوارع الرئيسية والحملات التموينية على الأسواق لتحقيق الرقابة والتوازن فى الأسعار، والحد من الغش التجارى والإحتكار.

فيما أعطى المحافظ مهلة أسبوع للوحدات المحلية لإنهاء إجراءات الترخيص للمشروعات غير الرسمية فى ظل المزايا والحوافز الضريبية المتنوعة التى يمنحها القانون رقم 152 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار رقم 654 لسنة 2021 من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاع هذه المشروعات باستخراج التراخيص اللازمة لها لـ497 مشروعًا من إجمالي 568 مشروعًا.

فيما وافق المجلس التنفيذي، برئاسة محافظ أسوان على تعديل رسوم النظافة العامة للمحال التجارية لتتناسب مع حجم المجهود المبذول فى هذا القطاع، والتى وصلت إلى رفع 570 طنًا من القمامة والمخلفات يومياً، خاصة أن منظومة النظافة العامة أصبح الإعتماد المالى الوحيد لها هو مقابل تحصيل هذه الرسوم فى ظل ما تم دعمه خلال العام الحالى لها بـ40 معدة وسيارة جديدة، إضافة إلى القيام بتوسعة المحطة الوسيطة داخل مدينة أسوان لـ 4 أضعاف المساحة السابقة بإجمالى 6 ألاف م2، لتستوعب كميات التراكمات يوميًا.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان، وحضور د.غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.