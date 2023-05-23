الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "المصرية لشباب الأعمال" يؤكد أهمية التنافسية والتكامل الاستثمارى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال جمال أبوعلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه لا بد من استراتيجية متكاملة للاستثمار والاقتصاد المصري، وأشاد بوثيقة ملكية الدولة، مشددًا على ضرورة وضع آليات تنفيذي حقيقية لها.

وقدم  خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، عددًا من التوصيات والمقترحات، التي تتضمن أهمية التنافسية ودراسة أفكار الدولة الناجحة، بجانب التكامل، وتغيير فكر الموظفين وتأهيلهم بشكل يواكب تطورات المرحلة.

وشدد على ضرورة حل مشكلات الموافقات الأمنية بشكل يحفظ حق الدولة والاستقرار الأمني، وفي نفس الوقت يسهل على المستثمرين كافة الإجراءات.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات؛ لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

جمال ابو علي الجمعية المصرية والاقتصاد المصري ملكية الدولة جلسة الاستثمار

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