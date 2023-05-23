الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الغرفة التجارية بالإسماعيلية" تُنظم دورة لتعليم الحرف اليدوية خلال الإجازة الصيفية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية.

وقال "عثمان"، في تصريحات له، إنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الإستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلي عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال.

وعقد المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بالغرفة التجارية، برئاسة جيهان فؤاد رئيس المجلس، اجتماعا تنسيقيا مع هئية المكتب، بحضور  المدربين علي أعمال الهاند ميد والأشغال اليدوية وصناعة شنط الجلد الطبيعي و الديكورات المميزة الأركت.

من جانبها قالت ايمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الاعمال، أن الاجتماع التنسيقي الاول لإقامة الورش التدريبية وتحديد الجداول التنظيمية، ضم 12 مدرب، وأنها المرة الأولي التي تعقد مثل هذه الفعاليات بالغرف التجارية، لافتة الي أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة كيفية إجراءات استخراج السجل التجاري للراغبين من صغار رواد الأعمال.

وأضافت سالي حوا سكرتير المجلس، أنه تقرر توفير أماكن لإقامة الورش  ومواد خام، وان الورش تهدف إلي زيادة عدد المشاركين في المعارض التابعة للغرف التجارية، وتعليم المتدرب الواحد أكثر من حرفة وبالتالي مشروع.

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