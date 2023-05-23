الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خطر على البشرية.. دراسة جديدة تحذر من خطورة ارتفاع درجة حرارة الأرض

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قدّرت دراسة أن الاحترار العالمي سيخرج مليارات البشر من "بيئة المناخ" التي ازدهرت فيها البشرية منذ آلاف السنين، ما يعرضهم لدرجات حرارة غير مسبوقة وظروف مناخية قاسية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن العالم العالم على الطريق لارتفاع درجة حرارة الأرض بما يقرب من 2.7 درجة مئوية مع خطط العمل الحالية وهذا يعني أن ملياري شخص سيعانون من متوسط درجات الحرارة السنوية فوق 29 درجة مئوية بحلول عام 2030، وهو المستوى الذي عاش فيه عدد قليل جدًا من المجتمعات في الماضي.

نزوج جماعي وخطر على البشرية

قال العلماء إن ما يصل إلى مليار شخص يمكن أن يختاروا الهجرة إلى أماكن أكثر برودة، على الرغم من أن تلك المناطق المتبقية داخل بيئة المناخ المناسبة ستظل تعاني من موجات حر وجفاف أكثر تواترا.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أنه مع ذلك، فإن اتخاذ إجراء عاجل لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يخفض عدد الأشخاص الذين يتم دفعهم خارج مجال المناخ بنسبة 80٪ ، إلى 400 مليون، ويُعدّ هذا التحليل هو الأول من نوعه وقادر على معاملة كل مواطن على قدم المساواة، على عكس التقييمات الاقتصادية السابقة لأضرار أزمة المناخ ، والتي كانت تميل نحو الأغنياء.

وتابعت أنه في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية والمناخات الدافئة بالفعل، سيتم دفع معظم الناس خارج مجال المناخ البشري، حيث تواجه الهند ونيجيريا أسوأ التغيرات، وتعاني الهند بالفعل من موجات حر شديدة، ووجدت دراسة حديثة أن أكثر من ثلث الوفيات المرتبطة بالحرارة في صيف 1991-2018 حدثت كنتيجة مباشرة للاحتباس الحراري العالمي الذي تسبب فيه الإنسان.

قال البروفيسور تيم لينتون من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، الذي قاد البحث الجديد: "غالبًا ما يتم التعبير عن تكاليف الاحترار العالمي من الناحية المالية، لكن دراستنا تسلط الضوء على التكلفة البشرية الهائلة للفشل في معالجة حالة الطوارئ المناخية".

درجة حرارة الأرض البشرية خطر المناخ مناخية نزوح

الأكثر قراءة

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات تقلص الإمدادات وتحذيرات السعودية

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل وتوافر الأطقم الطبية

تنظيم احتفالية لتوزيع 107 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس