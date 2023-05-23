الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد محوري المعامل والملاحة ومحطة إنتاج البيض

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير المحاور المرورية بالمدن، بجانب توسعة الطرق الرئيسية؛ لتيسير الحركة المرورية على المواطنين داخل وخارج المدن.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء لتفقد اليوم عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مركز ومدينة طنطا، إلى جانب تفقد مشاريع الرصف والتطوير، لمتابعة تقدم الأعمال والوقوف على الوضع القائم.

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وتفقد المحافظ مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام، بجانب التصدير للخارج، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال تدشين 8 عنابر، ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراط.

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كما تفقد رحمي محور قناة طنطا الملاحية والذي يتم رصفه بطول 3 كم وبعرض 8  أمتار بهدف فتح محور مروري جديد وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد طريق ميت حبيش البديل بمركز طنطا الذي يتم إنشاؤه بطول 1.8كم وبعرض 9 أمتار لفتح محور مروري جديد موازي لمدخل طريق السنطة.

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كما قام المحافظ بتفقد مجموعة من الفعاليات والأنشطة داخل السوق والموقف النموذجين بالقرية قبيل افتتاحهما، حيث شهد المحافظ ورش العمل التفاعلية لتدريب الأطفال والكبار على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ عليها، إلى جانب ورشة التوعية بالصحة الإنجابية وندوة توعوية لكيفية إدارة المخلفات إضافة إلى ورشة توعوية نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

واختتمت الجولة بتفقد معارض المنتجات الزراعية والأسر المنتجة والتي نظمتها مديريات الزراعة، التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، بجانب معرض منتجات منصة أيادي مصر ومعرض الشركة البريطانية لتدوير المخلفات.

محافظ الغربية يتفقد محوري المعامل والملاحة ومحطة إنتاج البيض استهلاك الكهرباء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحركة المرورية الكهرباء والمياه ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه تحقيق السيولة المرورية تحقيق الاكتفاء الذاتي

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