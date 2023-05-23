الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" توافق على موازنة الديوان العام لوزارة التنمية المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023-2024، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتماد مبلغ الـ10 ملايين جنيه لقطاع التدريب بالوزارة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد طلبت زيادة مخصصات معهد سقارة للتدريب، وزيادة موازنة قطاع التفتيش والمتابعة للوزارة، لتمكينه من أداء دوره ومهامه.

وتتناول اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لدواوين عموم المحافظات، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة).

التخطيط والتنمية الاقتصادية الإدارة المحلية بمجلس النواب التنمية الاقتصادية والاجتماعية النائب أحمد السجيني الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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