الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خصومة ثأرية.. المشدد 15 سنة لمتهم بقتل آخر بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.م.س" بأن أطلق عليه النار من سلاح ناري بجرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2016 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة المجنى عليه فقام بإطلاق النار عليه من سلاح آلى، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد قتل جرجا

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