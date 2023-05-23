مجلس الدراسات العليا والبحوث: مركز النشر العلمي خطوة للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندريـة

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث، بجامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مهام مكتب النشر العلمي الدولي والذي تم افتتاحه بالأمس.

وأكد "الغندور" أن افتتاح المركز يعد خطوة هامة نحو العالمية التي تسعى جامعة الإسكندرية للوصول إليها، والمساهمة في الارتقاء بترتيب جامعة الإسكندرية في كافة التصنيفات الدولية، فضلاً عن دعم وتكريم الباحثين أصحاب البحوث المتميزة.

وأضاف أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل في مجال النشر الدولي، حيث ستعقد هذه الدورات على مدار ثلاثة ايام متتالية إعتباراً من يوم الأحد 11/6/2023، موجهة للقطاع الطبــي، وقطاع العلوم والهندسة والزراعة، وقطاع الدراسات الإنسانية، مشيرا إلى أن المركز سيعقد أيضاً دورات تدريبية للباحثين، فضلا عن تحديث موقع النشر العلمي على موقع الجامعة.

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث كافة الباحثين بضرورة الدخول علي موقع النشر العلمي للتعرف على كل جديد فيما يخص قواعد النشر العلمي.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة اورال الجنوبية بروسيا وجامعة الإسكندرية كلية الزراعة في مجال الأغذية الوظيفية والتغذية، ووافق على تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة إلينوي الشمالية بأمريكا وجامعة الإسكندرية كلية الهندسة، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة موي بكينيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الموصل بالعراق كلية التمريض، واتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، والاتفاقية المقترحة لتأسيس وتشغيل معهد الملك سبجونج بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكوري بمصر.