وزير الخارجية السورى: العلاقات العربية السورية كافة لم تصل لحد القطيعة

قال فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، إن هناك علاقات تاريخية طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية وسوريا على مختلف المستويات والمجالات.

العلاقات العربية السعودية

وأكد وزير الخارجية السوري، خلال حواره لكاميرا فضائية "إرم نيوز" أن العلاقات العربية السورية بالرغم من الأزمات المتعددة التي نشبت إلا أن العلاقات مع الدول العربية لم تصل لحد القطيعة.

القمة العربية بسوريا

وأضاف، في حديثه، أن كلمات ولي العهد السعودي بالقمة العربية بجدة جعلت السوريين يشعرون بأن المستقبل قادم وواعد.

وعبر: "أحاطتنا قيادة المملكة، حيث كانت هناك سعادة واضحة وملحوظة على وجه الشعب السعودي بسبب قرار عودة سوريا للجامعة العربية".