"حماة الوطن" يطالب بإنشاء مجمعات صناعية زراعية وتدشين منصة رقمية لتأسيس الشركات

طالبت رقية عبدالعزيز، ممثل عن حزب حماة الوطن، بإنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة بمختلف المحافظات، وتدشين منصة رقمية لتأسيس الشركات.

وقالت ممثل حزب حماة الوطن، في جلسات نقاش لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، اليوم، إنه علينا تفعيل الاقتصاد الأخضر والاستفادة من تمويله، وإتاحة التمويل طويل الأجل للمستثمرين خاصة صغار المستثمرين، متابعة: لا بد أن يكون تخارج الدولة محدد الخطة والمدة وإثبات حسن النية.

كما اقترحت عبدالعزيز، تطوير اتصال الدولة مع الخارج فيما يتعلق بالاستثمار وفرصه، وتكون هناك حوكمة بين قنوات الاتصال بالدولة مع الخارج، وتوافر شركات عالمية تكون حلقة الوصل بين الاقتصاد المحلي والخارجي.