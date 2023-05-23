الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب بدراسة أسباب اتجاه الطلاب للدراسة بالخارج

الدكتورة رغبة نجاتي
الدكتورة رغبة نجاتي

تقدمت الدكتورة رغبة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن لجوء عدد من الطلاب المصريين إلى الالتحاق للدراسة بجامعات خارج مصر.

وقالت النائبة: “شهدت الفترة  الماضية عددا من المشكلات التى تعرض لها الطلاب المصريين الملتحقين بجامعات بالخارج، نتيجة للأزمات العالمية التى شهدتها تلك الفترة، وآخرها أحداث السودان، ومن قبلها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا أزمة كورونا”.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تلك الأزمات أوجبت على الدولة ضرورة التحرك لتأمين مستقبل الطلاب وتوفير أماكن لهم في الجامعات المصرية، وهو ما يمثل عبء على أولياء الأمور والحكومة.

وأوضحت أن مصر تتعدد بها أنماط التعليم العالي ما بين الحكومي، الخاص، والأهلي، فضلا عن فروع الجامعات الدولية الموجودة في مصر، متسائلة: “لماذا بعد كل هذا ويلجأ الطلاب للدراسة في الخارج؟”.

ولفتت عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى أن بعض الطلاب يتعرض للنصب بسبب الدراسة في الخارج بسبب بعض الجامعات غير المعتمدة، فضلا عن أن الدراسة تكون مختلفة، لا سيما في القطاع الطبي، وهو ما يؤثر على مستوى الخريجين.

وقالت النائبة: “كما أن الدراسة بالخارج تكون سببا في التأثير على سعر العملة، لأنها تكون بالدولار مما يزيد الإقبال عليه وهو ما يؤدي لارتفاع سعره مقابل الجنيه، الأمر الذي يكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني”.

وتابعت رغدة نجاتي: “هذا الملف يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية، بحيث يتم تقليل الاعتماد على دراسة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الخارج، لا سيما في ظل وجود أنماط متعددة للتعليم العالي في مصر”.

وأكدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أهمية مراجعة كافة الضوابط الخاصة بالدراسة بالخارج، وكذلك دراسة آليات حق الطلاب في الدراسة وفقا لتطلعاتهم داخل الجامعات المصرية.

لجنة التعليم بالبرلمان الدكتورة رغبة نجاتي طلب إحاطة وزارة التعليم العالي الطلاب المصريين جامعات خارج مصر

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