الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو باتحاد الصناعات: الاستثمار الصناعى يحتاج رؤية واضحة ضمن "وثيقة الملكية"

الدكتور أحمد فكري
الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب

قال الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة باتحاد الصناعات، إن الاستثمار الصناعي يحتاج رؤية واضحة، خاصة أن وثيقة ملكية الدولة ليست لديها رؤية توضح مجالات استثمارات الدولة.

وتابع عبدالوهاب، خلال كلمته في جلسة مناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري بالحوار الوطني، أن المستثمر الصناعي يحتاج أن يرى خطة زمنية واضحة لمدة 5 سنوات، أيضًا من المفترض أن تتضح أيضًا سياسة الدولة اتجاه سعر الصرف، خاصة أن مصر قاربت في إتمام عام كامل، ولم تتضح رؤية عن "ماذا يحدث في سعر الصرف، والنهارده هحط فلوسي وهيحصلي إيه بكرة الصبح؟".

وأضاف عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن مصر كانت تتفوق علي كوريا في صناعة السيارات في الستينيات؛ وذلك بسبب وجود سياسة واضحة، والأهم من ذلك هو تنفيذ واستداء حق الدولة من المستثمر، وعن سياسة الصناعة تمت المناقشات مع الدولة، ولكن الأهم من السياسة هو كيفية تطبيقها في "إزاي الدولة هتاخد حقها، إزاي الدولة هتشوف إنه لما بنقول إنه فيه نسبة قيمة مضافة كذا تبقي هي دي فعلًا القيمة المضافة اللي المستثمر بالصناعة بيعملها، ودا محتاج كوادر، ولكن تلك الكوادر غائبة باستثناء الوزير والصف الأول من الإدارات ولكن الباقي مستواه ضعيف جدًا، وبالتالي لما بيقعد قدام المستثمر مبيعرفش ياخد من المستثمر حقه، فبنرجع لحتة بلاش نعمل السياسة، ومحتاجين إن الدولة يكون فيها كوادر على مستوى عادي جدًا".

الاقتصاد المصري بالحوار الوطني همة الصناعة في الاقتصاد المصري بالحوار الوطني الحوار الوطنى اتحاد الصناعات إدارة الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة الغرفة الألمانية للتجارة

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