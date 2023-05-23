رئيس الجامعة المصرية اليابانية يلتقى حاكم طوكيو والسفير المصري باليابان

أجرى الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، زيارة لدولة اليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات اليابانية وذلك خلال مدة استمرت أكثر من 10 أيام.

و صاحبه في الزيارة وفد من الجامعة ضم كلً من:الدكتور ماساكي سوزوكي ، النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية والشؤون الإقليمية، والدكتور اوكانو تاكاسي رئيس مكتب الجايكا بمشروع الجامعة المصرية اليابانية، الدكتور مهاب حسام مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة، نهى عفيفي مدير مركز التكنولوجيا الابتكارية و تطوير الصناعة بالجامعة المصرية اليابانية.



والتقى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مع إيموتو ساشيكو نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، ونائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، حيث تم خلال اللقاء استعراض تطورات وثمار التعاون والجهود المبذولة من جانب الجامعة مع الشركاء اليابانيين.

وأشاد رئيس الجامعة بدعم الجايكا للجامعة وتجهيزها معامل الجامعة بأحدث أجهزة تكنولوجيا في العالم، موضحًا أن بعض معامل الجامعة بها أجهزة لا مثيل لها بالشرق الأوسط.



كما استقبلت يوريكو كويكي حاكم محافظة طوكيو فى مكتبها، الدكتور عمرو عدلي بحضور لفيف من مسئولين محافظة طوكيو ووفد الجامعة المصرية اليابانية ،وخلال اللقاء أشادت بما حققته الجامعة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعد رمز للتعاون بين حكومتي الدولتين المصرية والياباني.

من جانبه قدم رئيس الجامعة المصرية اليابانية الشكر لحاكم محافظة طوكيو، على دعمها الدائم للجامعة منذ نشأتها، وعلى الجهود المبذولة للتعاون بين الجامعة المصرية اليابانية و جامعة طوكيو متروبوليتان.



كما ألتقى “عدلي” خلال زيارته لليابان بالسفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو، بحضور لفيف من كبار المسؤولين في السفارة المصرية بطوكيو وخلال اللقاء تم استعراض تعاون الجامعة المصرية اليابانية مع الجانب الياباني .