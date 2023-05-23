عادل حنفى: الجميع يشهد بتطور البنية التحتية والأمن فى مصر

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، إن أعداد المصريين في المملكة بات يقترب من ١٢ مليونا، تجاوزت تحويلاتهم ما يقرب من ٣١ مليار دولار.

وطالب حنفي، خلال كلمته في جلسة الاستثمار بالحوار الوطني، بالعمل على إنشاء شركة مصرية مساهمة لوقف التحويلات الخارجية التى تتم بطرق غير شرعية.

وأشار إلى أن الجميع في الخارج خاصة في دول الخليج أثنى على ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي من تطور ملحوظ في البنية التحتية والتطور الأمني الذي يسهل كثيرا عملية الاستثمار الأجنبي.

وتابع: «لدينا بعض المعوقات منها (تقليص إجراءات التراخيص أو ما يسمى بسياسة الشباك الواحد التي تحتاج لحل جذري - وطول مدة الفترات للحصول على الموافقات الأمنية - مشكلة في هيئة الشراء الموحد للدواء والتي تصل إلى ٩ أشهر)».

وشدد حنفي على ضرورة تثبيت القرارات، لأن المستثمر يطلق خطة وفقا لقرارات صدرت في وقت معين، وتفعيل ذلك سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير على الاستثمار في مصر، مطالبا بتفعيل الامتيازات الجمركية للشركات.

ونوه بأنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني سيكون هناك ملتقى استثماري يجمع الجميع من مختلف البلدان.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.