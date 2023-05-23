أوبرا التليفون الكوميدية ومقتطفات من الأعمال الكلاسيكية على المسرح الصغير الجمعة

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى حفلاً بمصاحبة عازفة البيانو مايا جينيفريا ومن إخراج حازم رشدي وهشام الطلي وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 26 مايو على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج فاصلين الاول للاوبرا الكوميدية القصيرة " التليفون" للموسيقار الإيطالى العالمى كارلو مينوتى وتدور أحداثها فى فصل واحد حول شخصية لوسى التى تقضى معظم وقتها فى المحادثات الهاتفية ويحاول صديقها بن طلب يدها للزواج ويقاطعه رنين الهاتف باستمرار حتى يكتشف ان الوسيلة الوحيدة لاخبارها برغبته هى الهاتف ويؤدى الشخصيات السوبرانو سلمي الجبالي ، والباص باريتون عزت غانم.

أما الفاصل الثانى يضم مقتطفات من اشهر اغانى الاوبرات الكلاسيكية العالمية منها الناي السحري لـ موتسارت ، حلاق إشبيليه لـ جي روسيني ، أكسير الحب لـ دوينزيتي ، الحفل التنكري ولاترافياتا لـ ڤيردي ، لابوهيم لـ بوتشيني وغيرها .. اداء رضا الوكيل ، مصطفى محمد ، وليد كريم ، جيهان فايد ، عماد عادل ، أسامة علي ، رامز لباد ، أسامة جمال ، ماهيتاب نادر ، رؤى حسام .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة قدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة ، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.