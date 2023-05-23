الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حلاق 15 يوماً بتهمة قتل فلاح وإصابة آخر فى المنوفية

حبس
حبس

قرر عمر محمد وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس حلاق، وذلك لاتهامه بقتل فلاح وإصابة آخر بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، 15 على ذمة التحقيقات.

وكان  حلاق بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قد تجرد  من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قام بقتل فلاح وإصابة آخر فى مشاجرة، تم نقلهما إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان حمادة داود مصطفى شديد، 37 عاما، فلاح مقيم قرية شبرا بلوله، أمام منزله عقب خروجه للعمل باكر للذهاب إلى أحد الحقول، على يد "ش، م، ص"  25 عاما ، حلاق بطعنه طعنة غدر من الخلف أودت بحياته في الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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