حبس عصابة تنصب على المواطنين بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين بطريقة بانتحال صفة ضباط شرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي ينتحل صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين.

في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية يستقلها 3 أشخاص ولدى قيامهم باستبيان الأمر، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم.

وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وعثر بحوزتهم على كمية من الأظرف "فارغة"، هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى"، مبلغ مالى، هاتفان محمول، طبنجة صوت.

وبمواجهتم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة"، واعترفوا بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص.

باستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.