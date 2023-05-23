الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفرق الطبية بكفر صقر تواصل تقديم خدمات "100 مليون" صحة للسيدات وكبار السن

المبادرة
المبادرة

واصلت  الفرق الطبية بالإدارة الصحية بكفر صقر في محافظة الشرقية، تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين والمواطنات عبر المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة " لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي ، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. 

 جاء ذلك في كنيسة ماري جرجس بمدينة كفر صقر، حيث تم تقديم الخدمة لكبار السن والسيدات، وتم تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط باللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19"، بالجرعات التنشيطية المختلفة، وذلك ضمن خطة العمل التي تم وضعها تحت إشراف منسق المبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة، ومسؤولة التطعيمات بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بكفر صقر، بهدف وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة، وتيسيرا على أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك خلال أيام الأسبوع وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

 من جهته قال الدكتور هشام مسعود  وكيل وزارة  الصحة بمحافظة الشرقية، إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تستهدف الفحص الطبي عليىجميع السيدات من عمر 18 فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من 18: 25 عام، ومن 25 : 35 عام، وأكثر من 35  عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، مع توفير مستلزمات العمل بها، وتخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، والتي تقدم خدمات الفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وإجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، وتقديم العلاج اللازم.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية. 

 وأوضح "مسعود" ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدى أصحاب الأمراض المزمنة، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين، وذلك بعد تدريب الفرق الطبية علي التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، وتدريب فنيين الاحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق المبادرات الرئاسية، ومسئولة التطعيمات بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بكفر صقر، وجميع الفرق الطبية المشاركة، نظراً لجهودهم المبذولة لخدمة المواطنين بالمحافظة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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