الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن الاقتصادى يشن حملات أمنية مكبرة لضبط المخالفين

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة عدة حملات لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1557 قضية متنوعة.

في مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12990 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

في مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 503 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

قطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية شرطة النقل والمواصلات

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