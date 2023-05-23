ضمن "حياة كريمة".. إنشاء وحدة إسعاف ومحطة صرف صحي في "نزلة الأبلق" بأسيوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء وحدة اسعاف ومحطة رفع صرف صحي قرية نزلة الأبلق بمركز صدفا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بالقرية للوقوف على نسب التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال في التنفيذ.

ويأتي ذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية بالمحافظة وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمحافظة وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس مصطفى القرن مدير مديرية الاسكان بالمحافظة وممثلي دار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف قرية نزلة الأبلق بمركز صدفا والتي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يقوم بتنفذها جهاز تعمير جنوب الصعيد وشاهد المحافظ خلال الجولة مجسم لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز صدفا واستمع إلى شرح لمراحل التنفيذ والموقف التنفيذي للمشروعات لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه على مستوى قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

واستكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال انشاء محطة رفع صرف صحي قرية نزلة الأبلق والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى مركز صدفا، ويشمل 17 قرية ضمن توسعات محطة معالجة صرف صحي ساحل سليم وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت مليار و100 مليون جنيه لخدمة 500 ألف نسمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبد الرحمن عن الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع بالكامل ومراحل التنفيذ بالتوسعات الخاصة بمحطة المعالجة والموقف التنفيذي لها كما وجه بسرعة نهو الأعمال وفقًا لمعايير الجودة والخطة الزمنية لها.

وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأوضح أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز يبلغ عددها 2000 مشروع تقريبًا بتكلفة اجمالية تبلغ 44 مليار جنيه حتى الآن، بإجمالي 149 قرية، و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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