عبدالخالق: 16% حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

قال جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصناعة من القضايا الحيوية المطروحة على ساحة نقاشات الحوار، مطالبا بوضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عبد الخالق" أن مساهمة القطاع الصناعي بالكامل في الاقتصاد القومي تمثل 16%، في حين أن هذا الرقم من الممكن أن ينخفض خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهود ملموسة تساهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال وضع سياسة صناعية جادة.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "ما يوجد حاليا بشأن الصناعة مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية كما يبغى ينتج عنها النهوض بالقطاع، ومن قم يجب أن يكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية، خاصة وأن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، الجميع معنى بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة توافر الجهود خلال الفترة المقبلة".

واستكمل عبد الخالق: "إذا خرج الحوار الوطني بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلى، لافتا إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم بالنهوض بالزراعة أيضا، فحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك على صناعة الغزل والنسيج، ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التي تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم، إحدى لجان المحور الاقتصادي، وتناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

ويعقد عدد من لجان المحور الاقتصادي، جلساته اليوم حيث سيتم عقد ٤ جلسات، بواقع جلستين للجنة الصناعة لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

كما سيشهد اليوم تخصيص جلستين للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.