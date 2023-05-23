توريد 160 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2023م الحالي يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 مايو 2023م ”159753 طنا و 600 كجم.

ووجه المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة تموين كفر الشيخ، لالالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضوا من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضوا من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضوا من الجهة التسويقية وعضوا من الجمعية القبانية (وزان معتمد).