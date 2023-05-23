مصرع طالبة بكلية التربية الرياضية صدمتها سيارة في الإسكندرية

توفيت طالبة جامعية بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية، فى نهاية العقد الثاني من العمر، إثر حادث مروري، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة شرق المحافظة، فيما تكثف الجهات الأمنية من تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة سموحة شرق المحافظة، وأسفر عن وفاة طالبة جامعية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم التأكد من صحة الواقعة، إذ تبين أنه أثناء خروج الطالبة بسنت من أحد المولات الشهيرة بمنطقة سموحة صدمتها سيارة مسرعة.

بالكشف عن هوية الطالبة تبين أنها تدعى بسنت حسام أبازيد، طالبة فى الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، بجامعة الإسكندرية وأنها عقب خروجها من أحد المولات الشهيرة بمنطقة سموحة صدمتها سيارة كانت مسرعة.

تم تسيير الحركة المرورية، ورفع آثار الحادث وجرى نقل الطالبة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى رأس التين، بوسط الإسكندرية، فيما تباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها حول الواقعة.