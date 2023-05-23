الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الرئيس يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين في اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وروسيا تُعلن إحباط هجمات

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" ونقدم لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ، وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير القوى العاملة: توقيع اتفاقية الفحص المهنى بين مصر والسعودية قريبًا

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأهلي يواجه إنبي في مباراة تأكيد صدارة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري على ملعب القاهرة الدولي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تسجيل هزتين أرضيتين فى البحر الأحمر

سجلت محطات الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هزتين أرضيتين، صباح اليوم الثلاثاء، في البحر الأحمر، لم تتجاوزا حاجز الـ2.10 درجة على مقياس ريختر لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

روسيا تُعلن إحباط هجمات بطائرات مسيرة على منطقة بيلجورود

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرات مسيرة فوق المنطقة بأسلحة مضادة للطائرات، وتشهد المنطقة المحاذية لأوكرانيا قتالًا منذ أمس الإثنين، بعد دخول ما وصفها مسئولون روس بأنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية عبر الحدود لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار الظهيرة الدستور البنك الإفريقي للتنمية الاجتماعات السنوية مصر والسعودية الأهلي يواجه إنبي تسجيل هزتين أرضيتين البحر الاحمر

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